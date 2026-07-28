Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

Владимир Быстров globallookpress.com

«Я никогда не пересекался с Игдисамовым, не знаю его. Но если команда побеждает, это хорошо. В игре ЦСКА были положительные моменты, к тому же "Балтика" — непростой соперник. Армейцы — молодцы.

Мы видим, что при Игдисамове хорошо выглядят Круговой, Глебов, Кисляк. Все в форме, значит, главную задачу тренер выполняет — выводит футболистов на максимальный уровень», — сказал Быстров Чемпионату.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Балтику» (2:1) в матче первого тура нового сезона РПЛ. В следующем поединке армейцы встретятся с «Крыльями Советов» 1-го августа.