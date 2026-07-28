Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о возможном уходе нападающего команды Рафаэла Леау из клуба.

Рафаэл Леау — нападающий «Милана» globallookpress.com

«Рафаэл — наш игрок, пока ничего не меняется. Самое главное — это команда. Всё не так уж сложно. Я поговорю с Рафаэлом, (Гонсалу) Рамушем, (Алексисом) Салемакерсом и всеми игроками, вернувшимися с чемпионата мира, чтобы объяснить, что мы будем делать.

Они уже знают, что значит играть за такой клуб, как наш. Мне известно, что есть много спекуляций по поводу некоторых наших футболистов, но они находятся в нашей команде, пока ничего не меняется», — приводит слова Аморима журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее стал известен клуб, который является главным претендентом на подписание Леау этим летом.