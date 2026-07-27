«Бешикташ» является главным претендентом на подписание вингера «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает авторитетный журналист Саша Тавольери.

Рафаэл Леау globallookpress.com

По информации источника, именно стамбульский клуб провел самые предметные переговоры с окружением 26-летнего португальца. Интерес к футболисту также проявляет «Галатасарай», однако его попытки заполучить Леау пока не столь продвинулись.

При этом руководство «Милана» не рассматривает вариант с арендой игрока. Если Леау покинет команду в нынешнее трансферное окно, то только на условиях полноценного трансфера.

В сезоне-2025/26 португальский вингер провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.

Контракт Леау с «Миланом» действует до лета 2028 года.