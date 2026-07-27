«Бешикташ» является главным претендентом на подписание вингера «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает авторитетный журналист Саша Тавольери.

Рафаэл Леау
Рафаэл Леау globallookpress.com

По информации источника, именно стамбульский клуб провел самые предметные переговоры с окружением 26-летнего португальца. Интерес к футболисту также проявляет «Галатасарай», однако его попытки заполучить Леау пока не столь продвинулись.

При этом руководство «Милана» не рассматривает вариант с арендой игрока. Если Леау покинет команду в нынешнее трансферное окно, то только на условиях полноценного трансфера.

В сезоне-2025/26 португальский вингер провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.

Контракт Леау с «Миланом» действует до лета 2028 года.