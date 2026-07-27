Защитник грозненского «Ахмата» Мехди Заре продолжит карьеру на родине. Футбольный клуб из Чеченской Республики официально объявил о переходе оборонца в иранский «Персеполис», сообщает клубная пресс-служба.

Мехди Заре globallookpress.com

Иранский футболист пополнил состав «Ахмата» летом 2025 года. За время пребывания в российской команде защитник принял участие в 14 официальных встречах в рамках сезона-2025/26, в которых не отметился результативными действиями, но получил два предупреждения.

По данным авторитетного аналитического портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро. Финансовые детали трансфера игрока в «Персеполис» клубы разглашать не стали.