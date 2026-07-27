Нападающий «Зенита» Александр Соболев скромно оценил свою нынешнюю форму, отказавшись называть себя лучшим форвардом России.

Александр Соболев globallookpress.com

После победы петербургского клуба над «Акроном» (5:0) в первом туре нового сезона РПЛ, в которой 29-летний нападающий оформил дубль, Соболева спросили, согласен ли он с мнением, что сейчас является лучшим российским форвардом.

«Да не, какой лучший форвард. Это неправда», — сказал Соболев «СЭ».

Уверенная победа над «Акроном» позволила «Зениту» успешно стартовать в чемпионате России сезона-2026/27, а сам Соболев внес весомый вклад в итоговый результат, забив два мяча.

Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет 2 августа на выезде против «Оренбурга».