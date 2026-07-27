Мотивировка: футболист "Зенита" Вильмар Барриос в конфликте между игроками в агрессивной манере схватил рукой за шею полузащитника "Спартака" Наиля Умярова. Данное действие было сопряжено с жестокостью, поэтому судье следовало удалить игрока "Зенита", — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

«Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока "Зенита" Вильмара Барриоса. Решение: судья ошибочно не удалил с поля игрока "Зенита" Вильмара Барриоса. Голосование: большинство голосов.

Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи Евгения Буланова не показывать красную карточку опорному полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пенальти).

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