Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, английский форвард рассматривается в качестве возможной части сделки между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» по трансферу французского полузащитника Ману Коне. По данным источника, включение Рашфорда в соглашение является одним из обсуждаемых вариантов.

Главным препятствием для потенциального перехода остается высокая зарплата 28-летнего нападающего. Сообщается, что Рашфорд зарабатывает около 11 миллионов евро в год, что может существенно осложнить переговоры.

Минувший сезон английский форвард провел на правах аренды в «Барселоне».