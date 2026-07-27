Нападающий «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в «Ботафого». Об этом сообщает Globo.

Луис Энрике — нападающий «Зенита» globallookpress.com

Стало известно, что руководство бразильского клуба уже вступило в переговоры с «Зенитом». Этот процесс обещает быть тяжелым из-за высоких запросов агентов игрока и того, что полузащитник бразильского клуба Данило не настроен на переезд в Россию.

Дело в том, что «Зенит» изъявлял желание совершить обмен с «Ботафого» на защитника Данило. Игрок обороны, в свою очередь, не настроен на переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Действующее соглашение Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитано до лета 2028-го года. В прошлом сезоне форвард провел за «сине-бело-голубых» 28 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.