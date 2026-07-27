«Нижний Новгород» выкупит голкипера Евгения Латышонка у «Зенита» и отправит его в аренду в «Балтику». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Евгений Латышонок globallookpress.com

Стало известно, что Латышонок будет выступать за калининградскую команду до конца нынешнего сезона.

Голкипер «Балтики» Максим Бориско перешел в ЦСКА за 180 млн рублей. Таким образом, Латышонок заменит вратаря в калининградской команде.

Напомним, что голкипер уже выступал за «Балтику» в период с 2019 по 2024 год. За калининградскую команду Латышонок провел 127 матчей во всех турнирах, в 47-и из которых сыграл «на ноль».