Защитник Марк Кукурелья выступил с обращением в адрес фанатов «Челси» после своего перехода в мадридский «Реал».

Марк Кукурелья globallookpress.com

«Привет, "синие". После четырёх совместных лет пришла пора прощаться. Я долго размышлял о времени, которое мы провели вместе. Я прибыл в клуб будучи молодым человеком с мечтами о титулах и игре в Лиге чемпионов. Да, у нас были и непростые времена. Но вместе, благодаря трудолюбию, мы смогли всё изменить. Я благодарен клубу и тем ожиданиям, которые позволили мне стать лучше.

Сейчас я с уверенностью могу заявить, что Лондон всегда будет моим домом, а вы навсегда останетесь частью моей истории. Всегда буду помнить ваши песни про меня, особенные вечера на "Стэмфорд Бридж" и трофеи, которые я выиграл с вашей эмблемой на груди, ощущая любовь и поддержку.

Я покидаю клуб как мужчина. Я достиг многого, за что благодарен вам. Тренерскому штабу хочу сказать спасибо за все советы. Одноклубникам — за то, что мы прошли через многое вместе. Всему персоналу Кобхэма — за уют, который они создали.

Очень хочу видеть "Челси" на вершине — именно там вы и заслужили находиться. Однажды "синий" — "синий" навсегда», — написал Кукурелья на своей странице в соцсети.

Напомним, что «Челси» получил за трансфер защитника 55 млн евро, плюс 5 млн евро в качестве бонусов. Ранее защитник уже выступал в чемпионате Испании за «Эспаньол» и «Барселону».