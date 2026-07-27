Хорватский защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити», поставив подпись под новым долгосрочным соглашением.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый договор 24-летнего футболиста рассчитан до июня 2031 года.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к защитнику со стороны мадридского «Реала», однако продление контракта с английским клубом фактически поставило точку в этих слухах.

Гвардиол выступает за «Манчестер Сити» с 2023 года. В сезоне-2025/26 хорват провел 18 матчей в чемпионате Англии, забил два мяча и сделал два ассиста.