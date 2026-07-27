Комментатор Константин Генич высказался о низкой результативности нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Манфред Угальде — нападающий «Спартака» globallookpress.com

Напомним, что в 1-м туре нового сезона РПЛ «красно-белые» разгромили «Родину» со счетом 3:0.

«Спартаку, конечно, нужен нападающий. Мне дико обидно за Угальде, потому что он пыжится и очень хочет забить. Но за 17 последних матчей забил один.

Давление, что сейчас найдут нападающего, а его отсюда выгонят, кажется, ему мешает», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В минувшем сезоне Угальде провел за «Спартак» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.