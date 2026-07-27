Украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик может продолжить карьеру в другом клубе Серии А уже в нынешнее летнее трансферное окно.

Артём Довбик globallookpress.com

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, серьезный интерес к 29-летнему форварду проявляет «Болонья». Сообщается, что главный тренер команды Доменико Тедеско уже провел личную беседу с футболистом, обсудив возможный переход.

При этом «Рома» не станет препятствовать трансферу украинца, если он примет решение сменить команду. Окончательное слово в вопросе своего будущего остается за самим Довбиком.

Ранее СМИ также связывали нападающего с возможным переходом в «Бетис», «Дженоа» и «Аякс».

В сезоне-2025/26 Артём Довбик провел 14 матчей в чемпионате Италии, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.