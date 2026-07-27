Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза заявил, что намерен продолжить выступления за английский клуб и не думает о смене команды.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Форвард признался, что сейчас полностью доволен своим положением в «Ливерпуле».

«На данный момент я счастлив в "Ливерпуле". В новом сезоне я хочу начать всё с чистого листа. Стараюсь изо всех сил ради нового тренера. В прошлом сезоне я чувствовал себя готовым играть, но у тренера были другие планы. Этот год — новая глава для меня», — сказал Кьеза The Athletic.

Напомним, в сезоне-2025/26 итальянский форвард провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.