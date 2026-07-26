Туринский «Ювентус» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, информирует портал Sky Sport Italia.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Под первым номером в списке «старой синьоры» значится Рандаль Коло Муани из «Пари Сен‑Жермен», но, если его не получится подписать, селекционный отдел переключится на голландского нападающего.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает Зиркзе в € 20 млн, а его контракт с «МЮ» действует до 2029 года. Всего в прошлом сезоне нападающий появлялся на поле в 26 матчах, забил в них 2 гола и сделал одну результативную передачу.