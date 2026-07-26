«Рубин» примет «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ, который состоится 26 июля в 19:30 мск. Узнайте, где и как смотреть игру. Расскажем в этом анонсе.

Последний выезд в Казань оказался для «Краснодара» неудачным. Он закончился поражением 1:2. Однако «быки» явно хотели бы начать сезон с победы, особенно после поражения в чемпионской гонке.

Именно хороший старт помог «Краснодару» заложить фундамент для будущей чемпионской гонки. «Зенит» уже свой матч выиграл. Удастся ли победить «быкам»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.90 на победу «Рубина», 3.40 на ничью и 2.08 на победу «Краснодара».

По прогнозу ИИ, «Рубин» и «Краснодар» сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.