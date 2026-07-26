Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в победном матче против «Родины» (3:0) в 1-м туре РПЛ.

«"Спартак" убеждает в том, что он сейчас очень хорошо готов и легок. Замены все работают, все выходят, дополняют, оживляют и ускоряют эту игру. "Спартак" во втором тайме, может быть, отдал осознанно инициативу. Но потом пошли замены, и снова "Спартак" взял все под контроль. У "Родины" в принципе не было возможности приблизиться и забить хотя бы один», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде против «Ахмата» 2 августа в Грозном.

В сезоне-2025/2026 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице.