Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу красно-белых над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Роман Зобнин («Спартак») globallookpress.com

«Уверенная победа "Спартака". Хорошие замены усилили игру "красно‑белых". "Родине" было тяжело обороняться против такой быстрой команды. По "Родине" было видно, что это дебютант. Старались, бились, пытались реализовать какие‑то идеи. Но в РПЛ уже другой уровень футбола, тем более в первом туре встретиться со "Спартаком", у которого довольно сбалансированный состав, плюс команда в хорошей форме. "Родине" было трудно проявить себя. Посмотрим, как они будут набирать обороты по ходу сезона», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде против «Ахмата» 2 августа в Грозном.

В сезоне-2025/2026 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице.