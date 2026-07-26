Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру «Родины» в матче 1-го тура РПЛ против «красно-белых» (0:3).

Валерий Кечинов globallookpress.com

«Спартак показал хорошую игру. Видно, что "красно‑белые" соскучились по нашему чемпионату: играли с очень хорошим настроением. Очень много получалось. Прекрасные комбинации, хорошее взаимодействие и замечательные голы мы видели в их исполнении. Считаю, что игра "Спартаку" полностью удалась, а результат был абсолютно по делу.

"Родина", несмотря на поражение, в каких‑то эпизодах тоже неплохо выглядела: например, при счете 0:0 был момент, когда Максименко у нас вытащил тяжелый мяч. Так что, мне кажется, это крепкая команда, которая много кому нервы потреплет в нашем чемпионате. Сейчас им, конечно, надо немного привыкнуть к премьер‑лиге. Всё‑таки РПЛ и Первая лига — два разных чемпионата: в РПЛ всё нужно делать быстрее. Они привыкнут. Некоторые футболисты в их составе мне понравились», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

В следующей встрече РПЛ «Родина» сыграет против «Ростова» 31-го июля.