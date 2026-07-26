Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Эгаш Касинтура — полузащитник «Ахмата» globallookpress.com

«По игре у нас было больше голевых моментов. Но и так хорошо, что смогли отыграться и взять хотя бы одно очко.

Мы понимали, как будет играть соперник. К чему готовились, то и увидели. К сожалению, не смогли исключить свои ошибки. Из‑за чего и пропустили.

Как оценю свою игру? Был отличный момент. Нужно было решать. Есть к чему стремиться», — сказал Касинтура «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ «Ахмат» встретится со «Спартаком» 2-го августа.