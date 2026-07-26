Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре «Акрона» в матче 1-го тура РПЛ против сине-бело-голубых.

Срджан Благоевич — главный тренер «Акрона» globallookpress.com

«Играть с "Зенитом" в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. "Зенит" уже на первой минуте мог забить. Думаю, что еще пару таких игр против соперников, которые выше тебя классом, и тренер "Акрона" Благоевич будет играть в автобус, очки нужно набирать в любом случае. Если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут и найдут другого наставника», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Тольяттинцы в дебютном матче нового сезона потерпели разгромное поражение от действующих чемпионов страны со счетом 0:5. Следующий матч в РПЛ «Акрон» проведет дома против «Рубина» 1 августа.