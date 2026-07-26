Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Игра получилась разной. Если первый тайм мы играли с преимуществом, забили гол, и я остался им доволен, то во втором тайме отдали инициативу. Пытались усилить игру свежими игроками, но и соперник выпустил свежих футболистов, увеличил давление на нашу оборону. Жаль, что случился этот рикошет, после которого мы пропустили.

Насколько выход Георгия Джикии повлиял на исход матча? Никак не повлиял. Рикошетом повлиял. "Ахмат" выпустил свежего второго нападающего, нам пришлось реагировать, и мы выпустили еще одного защитника. С другой стороны, забей мы на последних минутах, по‑другому сейчас бы говорили», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет против махачкалинского «Динамо» 1-го августа.