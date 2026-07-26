Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

Хуан Диас — главный тренер «Родины» t.me/fcrodina

«Здесь много говорить не надо. Все мы понимаем, что уровень Премьер-Лиги выше и здесь за каждую ошибку наказывают, что и произошло сегодня.

В начале второго тайма "Родина" забрала себе мяч? Говорили перед игрой, что мы будем стараться играть в то, во что играли раньше. И начало второго тайма у нас получилось. Мы неплохо контролировали мяч, хотели больше атаковать. Не всё получилось, и в целом до 80-й минуты нормальная игра была, я доволен командой. После 80-й пропустили гол и уже побежали. Старались забить и пропустили третий», — сказал Диас «Матч ТВ».

В следующей встрече «Родина» сыграет против «Ростова» 31-го июля.