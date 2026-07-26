Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Брэдли Барколя принял решение не пролонгировать действующее трудовое соглашение с парижским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Брэдли Барколя globallookpress.com

По информации источника, 23-летний французский форвард готов рассмотреть предложения от других европейских грандов в текущее летнее трансферное окно. Одним из главных претендентов на подписание перспективного футболиста на данный момент является английский «Ливерпуль».

В минувшем сезоне-2025/26 Барколя продемонстрировал качественную игру, приняв участие в 49 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Кроме того, нападающий успешно выступил на недавнем чемпионате мира 2026 года, где в составе трехцветных забил 3 гола и отдал 1 голевой пас в 8 сыгранных встречах.