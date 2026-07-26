«Тоттенхэм» обыграл в товарищеской встрече новозеландский «Окленд» со счетом 2:0.
Дейн Скарлетт вывел «шпор» вперед на 12-й минуте встречи. Ришарлисон удвоил преимущество лондонской команды на 70-й минуте и установил окончательный счет в этом матче.
Результат матча
Auckland FCТоварищеские матчи (клубы)0:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Дейн Скарлетт 12' 0:2 Ришарлисон 70'
Auckland FC: Майкл Вуд (Joseph Knowles 72'), Хироки Сакаи (Фелипе Гальегос 46'), Логан Роджерсон (B.Ferguson 46'), Кэмерон Хоуисон (Jonty Bidois 46'), Лаклан Бейлисс (Isa Prins 46'), Сэм Косгроу (Аарон Калвер 46'), Ronan Wynne (James Mitchell 63'), Luka Robert Vicelich (Marley Leuluai 63'), Matthew D'Hotman (Фрэнсис Де Врис 46'), Daniel Normann (Джейк Бриммер 46'), Van Fitzharris (Лаклан Брук 46')
Тоттенхэм: Брэндон Остин, Кота Такаи (Reiss-Alexander Russell-Denny 87'), Майки Мур (Конор Галлахер 63'), Арчи Грей (Матеуш Фернандеш 62'), Дейн Скарлетт (Ришарлисон 62'), Джейми Донли (Yang Min-hyeok 63'), Манор Соломон (Tyrese Hall 79'), Luca Williams-Barnet (Матис Тель 63'), Rio Kyerematen (Бен Дэвис 62'), Malachi Hardy (Harry Byrne 79'), Tye Hall (Tyler Tingey 87')
«Тоттенхэм» следующий матч проведет против «Сиднея» в Австралии. «Окленд» выступает в А-Лиге и является действующим чемпионом высшего дивизиона австралийского футбола.