«Тоттенхэм» обыграл в товарищеской встрече новозеландский «Окленд» со счетом 2:0.

Дейн Скарлетт вывел «шпор» вперед на 12-й минуте встречи. Ришарлисон удвоил преимущество лондонской команды на 70-й минуте и установил окончательный счет в этом матче.

Результат матча

Auckland FC Товарищеские матчи (клубы) 0:2 Тоттенхэм Лондон

0:1 Дейн Скарлетт 12' 0:2 Ришарлисон 70'

Auckland FC: Майкл Вуд ( Joseph Knowles 72' ), Хироки Сакаи ( Фелипе Гальегос 46' ), Логан Роджерсон ( B.Ferguson 46' ), Кэмерон Хоуисон ( Jonty Bidois 46' ), Лаклан Бейлисс ( Isa Prins 46' ), Сэм Косгроу ( Аарон Калвер 46' ), Ronan Wynne ( James Mitchell 63' ), Luka Robert Vicelich ( Marley Leuluai 63' ), Matthew D'Hotman ( Фрэнсис Де Врис 46' ), Daniel Normann ( Джейк Бриммер 46' ), Van Fitzharris ( Лаклан Брук 46' )