Ульяновская «Волга» на своем поле обыграла «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги — 2:0.
Первый гол в матче забил Андрей Никитин на 41-й минуте встречи. Спустя три минуты Ислам Машуков мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Мяч Александра Саплинова в компенсированное время установил окончательный счет.
Результат матча
Волга УлУльяновск1:0НефтехимикНижнекамск
Волга Ул: Baburin, Kovalev, Ibragimov, Krasilnichenko, Kostin, Folmer, Nikitin, Khabibullin, Bagatelia, Saplinov, Yakovlev
Нефтехимик: Golubev, Musalov, Pechenkin, Khomukha, Kakhidze, Sharifullin, Abdullaev, Vasiljev, Aleynikov, Dzhamilov, Mashukov
Жёлтая карточка: Энри Мукба 75' (Нефтехимик)
«Волга» набрала 3 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице, «Нефтехимик» (3) — восьмой.