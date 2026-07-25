Ульяновская «Волга» на своем поле обыграла «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги — 2:0.

ФК «Волга» Ульяновск
ФК «Волга» Ульяновск globallookpress.com

Первый гол в матче забил Андрей Никитин на 41-й минуте встречи. Спустя три минуты Ислам Машуков мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Мяч Александра Саплинова в компенсированное время установил окончательный счет.

Результат матча

Волга УлУльяновскВолга Ул1:0НефтехимикНефтехимикНижнекамск
Волга Ул:  Baburin,  Kovalev,  Ibragimov,  Krasilnichenko,  Kostin,  Folmer,  Nikitin,  Khabibullin,  Bagatelia,  Saplinov,  Yakovlev
Нефтехимик:  Golubev,  Musalov,  Pechenkin,  Khomukha,  Kakhidze,  Sharifullin,  Abdullaev,  Vasiljev,  Aleynikov,  Dzhamilov,  Mashukov
Жёлтая карточка:  Энри Мукба 75' (Нефтехимик)

«Волга» набрала 3 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице, «Нефтехимик» (3) — восьмой.