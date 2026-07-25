Ульяновская «Волга» на своем поле обыграла «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги — 2:0.

ФК «Волга» Ульяновск globallookpress.com

Первый гол в матче забил Андрей Никитин на 41-й минуте встречи. Спустя три минуты Ислам Машуков мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Мяч Александра Саплинова в компенсированное время установил окончательный счет.

Результат матча Волга Ул Ульяновск 1:0 Нефтехимик Нижнекамск Волга Ул: Baburin, Kovalev, Ibragimov, Krasilnichenko, Kostin, Folmer, Nikitin, Khabibullin, Bagatelia, Saplinov, Yakovlev Нефтехимик: Golubev, Musalov, Pechenkin, Khomukha, Kakhidze, Sharifullin, Abdullaev, Vasiljev, Aleynikov, Dzhamilov, Mashukov Жёлтая карточка: Энри Мукба 75' (Нефтехимик)

Статистика матча 5 Удары в створ 0 7 Удары мимо 3 58% Владение мячом 42%

«Волга» набрала 3 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице, «Нефтехимик» (3) — восьмой.