Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о нулевой ничьей в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Первый тайм был лучше, посмотрим на теории, разберем. Еще куча игр, будем готовиться к следующей игре. Были полумоменты, из которых можно было выжать максимум. Но к сожалению, мяч не летел в ворота. Мой момент — не ожидал, что Зайдензаль ударит так, как с ЦСКА», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Следующий матч в РПЛ бело-голубые проведут 2 августа против «Балтики» в Калининграде.