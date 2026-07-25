«Текстильщик» и костромской «Спартак» не выявили победителя в матче 3-го тура Первой лиги — 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, команды решили порадовать зрителей игрой в неполных составах — сначала Абдулло Джебов на 57-й минуте оставил «Текстильщик» в меньшинстве, а спустя восемь минут Николай Тарасов оставил вдесятером гостей.

Результат матча

ТекстильщикИвановоТекстильщик0:0Спартак КсСпартак КсКострома
Текстильщик:  Fadeev,  Gapechkin,  Guziev,  Krutovskikh,  Nikitenkov,  Ivanisenia,  Pershin,  Ishchenko,  Dzhebov,  Gulyaev,  Filev
Спартак Кс:  Tarasov N.,  Tarasov A.,  Shamov,  Bugriev,  Zhilmostnykh,  Kaptilovich,  Kamilov,  Nikiforenko,  Chursin,  Kalmykov,  Karaev
Жёлтая карточка:  Tarasov N. 32' (Спартак Кс)

Костромичи с 7 очками занимают второе место в Первой лиге, «Текстильщик» с двумя баллами расположились на 14-й строчке в турнирной таблице.