«Текстильщик» и костромской «Спартак» не выявили победителя в матче 3-го тура Первой лиги — 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, команды решили порадовать зрителей игрой в неполных составах — сначала Абдулло Джебов на 57-й минуте оставил «Текстильщик» в меньшинстве, а спустя восемь минут Николай Тарасов оставил вдесятером гостей.

Результат матча Текстильщик Иваново 0:0 Спартак Кс Кострома Текстильщик: Fadeev, Gapechkin, Guziev, Krutovskikh, Nikitenkov, Ivanisenia, Pershin, Ishchenko, Dzhebov, Gulyaev, Filev Спартак Кс: Tarasov N., Tarasov A., Shamov, Bugriev, Zhilmostnykh, Kaptilovich, Kamilov, Nikiforenko, Chursin, Kalmykov, Karaev Жёлтая карточка: Tarasov N. 32' (Спартак Кс)

Статистика матча 1 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 52% Владение мячом 48%

Костромичи с 7 очками занимают второе место в Первой лиге, «Текстильщик» с двумя баллами расположились на 14-й строчке в турнирной таблице.