Вратарь «Пармы» и национальной команды Японии Дзион Судзуки попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», информирует Sky Sport Italia.

Дзион Судзуки globallookpress.com

По данным источника, для снижения стоимости трансфера руководство «старой синьоры» рассматривает вариант с включением в сделку своих футболистов. При этом туринцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны клубов английской Премьер-лиги, которые также проявляют активный интерес к 23-летнему голкиперу.

На прошедшем этим летом чемпионате мира 2026 года Судзуки являлся основным стражем ворот японской сборной. Текущий контракт игрока с «Пармой» действует до 30 июня 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.