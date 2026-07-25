«Ювентус» одержал победу над «Стандардом» (1:0) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол в составе «старой синьоры» забил Фабио Миретти на 55-й минуте.
Результат матча
СтандардЛьеж0:1ЮвентусТурин
0:1 Фабио Миретти 55'
Стандард: Маттьё Эполо (Лукас Пирар 46'), Марлон Фосси (Henry Lawrence 67'), Ибе Хаутекит (Charli Spoden 75'), Ибрагим Карамоко (Тобиас Мор 75'), Алексис Труй (Rayan Touzghar 63'), Каспер Нильсен (Мохамед Эль-Ханкури 67'), Марко Илаймахаритра (Ange-Gabriel Kokora 75'), Gustav Mortensen (Noah Sy 75'), Adnane Abid (Дан Диркс 76'), Salieu Drammeh (Деннис Эккерт 76'), Timothee Nkada (Бернар Нген 63')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио (Justin Oboavwoduo 46'), Андреа Камбьязо (Хуан Кабаль 68'), Ллойд Келли (Augusto Owusu 68'), Федерико Гатти (Артур Мело 46'), Пьер Калюлю, Жереми Бога (Destiny Elimoghale 67'), Дуглас Луис (Жоау Мариу 46'), Мануэль Локателли (Даниэле Ругани 68'), Arman Durmisi (Маттиа Перин 46'), Vasilije Adzic (Зеки Челик 46'), Adin Licina (Фабио Миретти 46')
Жёлтая карточка: Фабио Миретти 69' (Ювентус)
В следующей встрече «Ювентус» сыграет против «Ниццы» 31-го июля. «Стандард» встретится с «Сереном» 26-го числа.