«Ювентус» одержал победу над «Стандардом» (1:0) в рамках товарищеского противостояния.

Единственный гол в составе «старой синьоры» забил Фабио Миретти на 55-й минуте.

Результат матча

Стандард Льеж 0:1 Ювентус Турин

0:1 Фабио Миретти 55'

Стандард: Маттьё Эполо ( Лукас Пирар 46' ), Марлон Фосси ( Henry Lawrence 67' ), Ибе Хаутекит ( Charli Spoden 75' ), Ибрагим Карамоко ( Тобиас Мор 75' ), Алексис Труй ( Rayan Touzghar 63' ), Каспер Нильсен ( Мохамед Эль-Ханкури 67' ), Марко Илаймахаритра ( Ange-Gabriel Kokora 75' ), Gustav Mortensen ( Noah Sy 75' ), Adnane Abid ( Дан Диркс 76' ), Salieu Drammeh ( Деннис Эккерт 76' ), Timothee Nkada ( Бернар Нген 63' )

Ювентус: Микеле Ди Грегорио ( Justin Oboavwoduo 46' ), Андреа Камбьязо ( Хуан Кабаль 68' ), Ллойд Келли ( Augusto Owusu 68' ), Федерико Гатти ( Артур Мело 46' ), Пьер Калюлю, Жереми Бога ( Destiny Elimoghale 67' ), Дуглас Луис ( Жоау Мариу 46' ), Мануэль Локателли ( Даниэле Ругани 68' ), Arman Durmisi ( Маттиа Перин 46' ), Vasilije Adzic ( Зеки Челик 46' ), Adin Licina ( Фабио Миретти 46' )

Жёлтая карточка: Фабио Миретти 69' (Ювентус)