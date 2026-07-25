«ПСЖ» включился в гонку за подписание вратаря итальянской «Пармы» и национальной сборной Японии Дзиона Судзуки, сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Ради приглашения 23-летнего японского голкипера руководство французского гранда готово пойти на радикальные меры. Клуб рассматривает вариант расставания со своим нынешним вратарем Люкой Шевалье, чтобы освободить место в составе и гарантировать Судзуки статус первого номера.

Напомним, что на игрока «Пармы» также активно претендует туринский «Ювентус», который рассматривает возможность включения своих футболистов в трансферную сделку для снижения стоимости. Кроме того, за ситуацией вокруг Судзуки, ставшего основным вратарем Японии на прошедшем чемпионате мира 2026 года, внимательно следят несколько неназванных клубов английской Премьер-лиги

Текущий контракт голкипера с итальянской командой рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, составляет порядка 30 миллионов евро.