Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пытается убедить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По информации 365scores, 41-летний форвард вместе с руководством саудовского клуба активно работает над тем, чтобы его соотечественник принял предложение «Аль-Насра». В клубе рассчитывают воспользоваться затянувшимися переговорами Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте.

Действующее соглашение капитана «красных дьяволов» с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш провел 35 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и 21 результативной передачей.