Завершились два товарищеских матча среди клубов Англии и Италии.

В одной из встреч КПР обыграл «Фиорентину» со счетом 3:2.

В составе английской команды голами отметились Николас Мадсен на 30-й минуте с пенальти, Бой Кемпер на 39-й и Пол Смит на 54-й минуте.

В следующем товарищеском противостоянии КПР сыграет против «Бромли» 31-го июля, а «Фиорентина» встретится с «Уотфордом» 29-го числа.

В параллельном матче «Эвертон» сыграл вничью с «Болтоном» со счетом 0:0.

В следующем поединке «ириски» сыграют против «Сток Сити» 28-го июля, а «Болтон» — против «Флитвуда» в тот же день.