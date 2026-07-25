Российский «Краснодар» начал переговоры с бразильским «Фламенго» о переходе эквадорского нападающего Гонсало Платы, сообщает журналист Пабло Оливейра.

Гонсало Плата globallookpress.com

Переговорный процесс существенно облегчается тем, что представляющее интересы футболиста агентство имеет прочные рабочие контакты с руководством «черно-зеленых». По данным источника, боссы российского клуба считают сумму в 15 миллионов евро приемлемой для осуществления трансфера 25-летнего вингера. Однако бразильская сторона занимает более жесткую позицию и рассчитывает выручить за своего игрока порядка 21–23 миллионов евро.

В завершившемся сезоне-2025/2026 Плата принял участие в 27 официальных матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Текущий контракт игрока национальной сборной Эквадора с клубом из Рио-де-Жанейро действует до лета 2029 года.