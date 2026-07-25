Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о нулевой ничьей в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо».

Иван Олейников globallookpress.com

«Хотелось выиграть, поэтому чуть раздосадован. Были моменты у меня, особенно нужно было забивать в первом тайме. В угол просто надо было бить, немного по центру ударил, очень такой досадный момент.

То, что хотели видеть в атаке, в обороне, выполняли, разобрали соперника. С учетом того, какой соперник был, я доволен», — приводит слова Олейникова «Матч ТВ».

Следующий матч в РПЛ самарцы проведут 1 августа против ЦСКА в Москве.