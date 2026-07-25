Южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин обратился со словами благодарности к французскому «Пари Сен-Жермен». Ранее мадридский «Атлетико» официально подтвердил трансфер футболиста.

Ли Кан Ин globallookpress.com

«Победа в двух Лигах чемпионов подряд, завоевание стольких трофеев и разделение всех этих эмоций с вами останутся одной из величайших привилегий моей карьеры. Я покидаю Париж, оставив здесь частичку себя. Каждый из вас навсегда останется в моём сердце. Париж дал мне гораздо больше, чем просто футбол. Этот город и этот клуб помогли мне вырасти, как на поле, так и за его пределами. Я уезжаю с огромной благодарностью, гордостью и сердцем, полным воспоминаний. Спасибо вам за всё. До скорой встречи!» — сказано в сообщении Ли Кан Ина.

25-летний хавбек заключил с испанским клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2031 года. По информации профильных СМИ, сумма компенсации за переход корейского игрока составила около 40 миллионов евро, включая бонусные выплаты