Мадридский «Атлетико» официально объявил о переходе полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина.

Ли Кан Ин globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «матрасников», 25-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, которое будет действовать до лета 2031 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 40 миллионов евро.

Для Ли Кан Ина это станет возвращением в испанский чемпионат. Ранее хавбек уже защищал цвета «Валенсии» и «Мальорки», после чего в 2023 году перешел во французский «ПСЖ».

В составе парижан южнокорейский полузащитник провел два сезона, а в чемпионате Франции-2025/26 принял участие в 27 матчах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.