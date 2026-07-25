Английский «Манчестер Сити» на своем официальном ресурсе подтвердил подписание нового долгосрочного контракта с защитником национальной сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым.

Абдукодир Хусанов globallookpress.com

Срок обновленного трудового договора с футболистом рассчитан до лета 2031 года. Прошлое соглашение 22-летнего игрока истекало в 2029 году. Напомним, Хусанов пополнил ряды «горожан» в январе 2025 года, перейдя из французского «Ланса».

С момента трансфера узбекистанский защитник отыграл за команду Хосепа Гвардиолы 47 официальных встреч во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч. В активе футболиста в составе манкунианцев уже значатся две завоеванные награды — Кубок Англии и Кубок английской лиги.