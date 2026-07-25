Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с английским клубом.

Абдукодир Хусанов globallookpress.com

25 июля «горожане» официально объявили о продлении соглашения с 22-летним футболистом сборной Узбекистана до лета 2031 года.

«Это великий день для меня и моей семьи. Я очень счастлив продлить свое пребывание в "Манчестер Сити". С момента переезда в Манчестер я наслаждался каждой минутой, чувствую, что заметно вырос как футболист и продолжаю многому учиться.

Теперь передо мной стоит новая задача — произвести впечатление на Энцо Мареску и его тренерский штаб, чтобы регулярно выходить на поле. Я полон решимости добиться этого.

Хочу поблагодарить болельщиков "Сити" за поддержку. Она очень помогла мне адаптироваться к жизни в Англии и выступлениям в Премьер-лиге. Теперь я полностью сосредоточен на будущем и готов сделать все возможное, чтобы помочь клубу завоевать как можно больше трофеев», — приводит слова Хусанова официальный сайт «Манчестер Сити».