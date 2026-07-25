Бывший футболист «Челси» Вильям Галлас выступил за переход в лондонский клуб экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза.

Джон Стоунз globallookpress.com

«Конечно, они должны его заполучить. Им не придется платить много денег, потому что он свободный агент.

У него есть все. У него есть опыт. Он уже выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, так что сейчас это лучший вариант. Иначе придется потратить много денег на одного защитника, и вы не будете уверены, что он адаптируется к АПЛ. Думаю, это будет отличный вариант для обеих сторон», — сказал Галлас Football365.