Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гайич сообщил о своем полном восстановлении от повреждения, полученного во время летней предсезонной подготовки.

Милан Гайич globallookpress.com

«Странная ситуация получилась, впервые пропустил целый сбор из‑за травмы. Но это часть карьеры футболиста. Я уже восстановился, почти неделю тренируюсь в общей группе. Все идет по плану, и надеюсь, что в следующем туре буду уже в составе, — сказал Гайич "Матч ТВ".

Футболист пропустил значительную часть сборов из-за травмы, которую он получил 11 июля в товарищеском матче против "Оренбурга".

В рамках первого тура чемпионата ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1, а следующую встречу проведет на своем поле 1 августа против самарских "Крыльев Советов".