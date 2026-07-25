Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, сообщает издание Caught Offside. Итальянский гранд рассчитывает за счет данного трансфера повысить атакующий потенциал команды, возглавляемой Лучано Спаллетти.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

По информации источника, руководство туринцев уже провело предварительные переговоры с официальными представителями 31-летнего португальца. Главным препятствием для осуществления сделки может стать высокая финансовая составляющая: манкунианцы планируют выручить за своего лидера от 50 до 75 миллионов евро, что в сочетании с солидным окладом самого хавбека усложняет процесс.

Параллельно с этим отмечается, что «Манчестер Юнайтед» ведет активный диалог с Фернандешем по поводу продления действующего контракта, который рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне португальский полузащитник сыграл за «красных дьяволов» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 22 результативные передачи. Авторитетный аналитический ресурс Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 35 миллионов евро.