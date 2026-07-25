25 июля в 1-м туре РПЛ состоится матч между воронежским «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Старт встречи в 18:30 мск. В анонсе расскажем, где и как смотреть эту игру.

«Факел» сегодня снова дебютирует в РПЛ. Команда в прошлом сезоне выступала в ФНЛ, где финишировала на 2-й позиции, благодаря чему и получила прямую путевку до высшего дивизиона.

«Динамо» было одной ногой в ФНЛ, однако смогло отстоять свою прописку в РПЛ, обыграв «Урал» в плей-офф по сумме двух встреч со счетом 3:0.

Стоит отметить, что команды провели между собой два официальных матча и оба в РПЛ. Однако ни в одном из них они не выявили сильнейшего.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Коэффициенты букмекеров: 2.55 на победу «Факела», 3.00 на ничью и 3.15 на победу «Динамо» Мх.

Искусственный интеллект считает, что команды не откроют счет и закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.