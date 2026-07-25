Бразильский нападающий Эндрик может временно покинуть мадридский «Реал» в текущее летнее трансферное окно, сообщает ESPN Brasil.

Руководство «королевского клуба» планирует разгрузить линию атаки перед стартом нового сезона, что напрямую затрагивает будущее Эндрика и его партнера по команде Гонсало Гарсии. Главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью намерен оценить игровые кондиции обоих футболистов в ходе предсезонных сборов.

По итогам летней подготовки тренерский штаб примет решение о том, кто из игроков отправится в аренду для получения регулярной игровой практики. Бразильский форвард вернется в расположение клуба 28 июля после отпуска, предоставленного ему по окончании выступлений за национальную сборную на ЧМ-2026.

При этом окружение Эндрика категорически исключает вариант с очередной арендой. Сам 20-летний футболист настроен остаться в Мадриде и бороться за место в стартовом составе испанского гранда.

Напомним, вторую часть минувшего сезона нападающий провел на правах аренды во французском «Лионе», где в 16 матчах Лиги 1 отметился 5 забитыми мячами и 7 результативными передачами.