Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил неудовлетворение последними выступлениями полузащитника Френки де Йонга и его текущим влиянием на игру команды.

Френки де Йонг globallookpress.com

Каталонский гранд не исключает продажу 29-летнего нидерландского футболиста в случае поступления выгодного в финансовом плане предложения, сообщают ресурсы The Touchline и Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро.

Ситуация вокруг хавбека осложняется проблемами со здоровьем. 23 июля медицинский штаб сине-гранатовых официально диагностировал у де Йонга разрыв внутренней боковой связки колена. По оценкам спортивных СМИ, в зависимости от выбранного метода лечения и реабилитации полузащитник может выбыть из строя на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.

Напомним, де Йонг защищает цвета «Барселоны» с лета 2019 года. За этот период нидерландец провел 297 официальных матчей во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей и 31 результативную передачу. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до окончания сезона-2028/2029.