Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от игры столичной команды в новом сезоне РПЛ.

«Они последние двадцать с лишним лет борются за чемпионство, но удалось прийти к этой цели за это время только один раз. По инфраструктуре, по материальному обеспечению "Спартак" в новом сезоне должен биться только за золото. Но эти постоянные отставки тренеров… За двадцать лет двадцать тренеров сменилось! Ни в одной другой команде у нас нет такого количества тренеров за это время. Конечно, это "Спартаку" на пользу не идёт, это мешает ему. Ну дайте тренеру поработать года два‑три, чтобы он смог свои педагогические способности проявить. Ни один тренер в "Спартаке" не успевает доказать свою состоятельность. И нет гарантии, если несколько матчей в начале сезона пройдут неудачно, что они не будут искать кого‑то нового.

Считаю, что должны бороться за золото. Там все есть для этого. А что касается комплектации, то ещё полтора месяца трансферное окно, наверняка будут усиливаться», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в РПЛ и выиграли Кубок России.