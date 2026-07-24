Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступил против перехода голкипера команды Максима Бориско в ЦСКА.
Сегодня, 24-го июля калининградская команда уступила армейцам (1:2) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.
«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание.
Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это мое видение», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».
Ранее генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о возможном переходе Максима Бориско в ЦСКА.