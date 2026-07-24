Ранее генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о возможном переходе Максима Бориско в ЦСКА.

Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это мое видение», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание.

Сегодня, 24-го июля калининградская команда уступила армейцам (1:2) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступил против перехода голкипера команды Максима Бориско в ЦСКА .

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