Новобранец грозненского «Ахмата» Кирилл Щетинин считает, что игра первого тура РПЛ против «Локомотива» получится очень непростой, даже несмотря на потери железнодорожников.

Кирилл Щетинин globallookpress.com

«Адаптация в "Ахмате" прошла нормально. Что касается тренировочного процесса — мне всё нравится, всё очень интенсивно, игроки сильные. Во взаимопонимании — нет никаких проблем.

Цель одна: выигрывать каждый матч. Банальные слова, но это так. Нужно от матча к матчу играть. То, что у "Локомотива" ушли несколько хороших игроков, ничего не означает. Это хорошая команда. Думаю, получится интересный матч. Кто как готов, увидим в первой официальной игре», — цитирует Щетинина «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле примет «Ахмат» 26 июля в 17:00 (мск). 24-летний Щетинин летом перебрался из «Ростова» в «Ахмат».