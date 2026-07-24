Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании английского нападающего Джейдона Санчо, об этом сообщает Bild.

Джейдон Санчо globallookpress.com

По информации источника, испанский клуб внимательно следит за ситуацией и рассматривает англичанина в качестве потенциального усиления атаки, однако до сих пор не сделал предложения агентам игрока.

Санчо находится в статусе свободного агента с момента истечения его контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале июля и может подписать соглашение с новым клубом без выплаты компенсации предыдущему.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», в составе которого провел 39 встреч во всех турнирах, забив один мяч и отдав три результативные передачи.