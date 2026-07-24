24 июля в норвежском Трондхейме состоится товарищеский матч между «Русенборгом» и «Манчестер Юнайтед». Старт игры в 19:00 мск. В анонсе расскажем, где и как следить за этой игрой.

Летняя пауза пошла «Русенборгу» на пользу. Клуб одержал две победы подряд в чемпионате Норвегии, а с учетом товарищеской встречи с «Мольде», серия составляет 3 поединка.

А вот «Манчестер Юнайтед» только начинает свою подготовку к сезону. 18 июля «манкунианцы» потерпели неудачу в первом контрольном матче, проиграв «Рексэму» 0:1.

После поражения «красные дьяволы» явно хотели бы получить позитивный для себя результат, а именно победить. Пока что коллектив Майкла Каррика собран в неоптимальном виде, тем не менее на задачу это точно никак не повлияет.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.38.

Букмекеры предлагают 5.60 на победу «Русенборга» и 1.50 на победу «Манчестер Юнайтед».

Прогноз ИИ: победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.