24 июля в норвежском Трондхейме состоится товарищеский матч между «Русенборгом» и «Манчестер Юнайтед». Старт игры в 19:00 мск. В анонсе расскажем, где и как следить за этой игрой.
Летняя пауза пошла «Русенборгу» на пользу. Клуб одержал две победы подряд в чемпионате Норвегии, а с учетом товарищеской встречи с «Мольде», серия составляет 3 поединка.
А вот «Манчестер Юнайтед» только начинает свою подготовку к сезону. 18 июля «манкунианцы» потерпели неудачу в первом контрольном матче, проиграв «Рексэму» 0:1.
После поражения «красные дьяволы» явно хотели бы получить позитивный для себя результат, а именно победить. Пока что коллектив Майкла Каррика собран в неоптимальном виде, тем не менее на задачу это точно никак не повлияет.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.38.
- Букмекеры предлагают 5.60 на победу «Русенборга» и 1.50 на победу «Манчестер Юнайтед».
- Прогноз ИИ: победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.